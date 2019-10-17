Министр здравоохранения Ливана назвал Иран международным источником импорта лекарств в страну

Об этом он заявил на встрече с министром здравоохранения Ирана Саидом Намаки.

Как отметил ливанский министр, 15 наименований иранских лекарств продаются в стране.

«Я был первым министром, приглашенным Исламской Республикой Иран на региональный саммит Всемирной организации здравоохранения, что иллюстрирует тесные отношения между двумя странами», - указал он.

«Многие ливанские студенты в Иране учатся по различным специальностям, в том числе по специальным дисциплинам, которые станут силами, помогающими Ливану в будущем. Как я уже говорил в своей предыдущей поездке в Иран, мы полностью поддерживаем укрепление и развитие двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами», - пояснил он.

66-е совещание министров здравоохранения региона Восточного Средиземноморья проходит в Иране под председательством министра здравоохранения Исламской Республики Иран в Тегеране и закончится сегодня в четверг.

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