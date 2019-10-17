Представитель ЮНИСЕФ в Иране: подход правительства Ирана к здравоохранению является существенным

Тед Чайбан в среду встретился с министром здравоохранения Исламской Республики Иран Саидом Намаки в кулуарах 66-го совещания министров здравоохранения стран Восточного Средиземноморья. В ходе встречи он отметил, что Иран признан во всем мире своими успехами в области первичной медико-санитарной помощи и системы здравоохранения, и пожелал поближе познакомиться со структурой первичной медико-санитарной помощи в стране.

«Мы также ищем решения для ограничений финансовых транзакций из-за санкций США», - сказал он.

66-е совещание министров здравоохранения региона Восточного Средиземноморья проходит в Иране под председательством министра здравоохранения Исламской Республики Иран в Тегеране и закончится сегодня в четверг.

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