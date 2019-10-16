Зариф провел встречу с замглавы МИД Японии

"Во время переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим обоюдный интерес", говорится в сообщении, распространённом на официальном сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Кроме того, как следует из релиза Зариф выразил соболезнования правительству и народу Японии в связи с жертвами мощного тайфуна "Хагибис".

Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. По последним данным, число погибших в результате прохождения тайфуна в Японии выросло до 74 человек, около 200 человек пострадали, 15 человек пропали без вести.

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