16 окт. 2019 г., 23:12
Journalist ID: 2177
News Code: 83520790
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Зариф провел встречу с замглавы МИД Японии

Зариф провел встречу с замглавы МИД Японии

Тегеран, 16 октября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в среду встречу с заместителем министра иностранных дел Японии Такэо Мори.

"Во время переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим обоюдный интерес", говорится в сообщении, распространённом на официальном сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Кроме того, как следует из релиза Зариф выразил соболезнования правительству и народу Японии в связи с жертвами мощного тайфуна "Хагибис".

Вечером субботы тайфун "Хагибис" обрушился на основной японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу. По последним данным, число погибших в результате прохождения тайфуна в Японии выросло до 74 человек, около 200 человек пострадали, 15 человек пропали без вести.

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