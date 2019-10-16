16 окт. 2019 г., 22:51
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News Code: 83520785
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Рухани: развитие отношений Ирана и ЮАР принесет пользу народам обеих стран

Рухани: развитие отношений Ирана и ЮАР принесет пользу народам обеих стран

Тегеран, 16 октября. ИРНА — Укрепление и углубление всесторонних отношений между Ираном и Южно-Африканской Республики принесет пользу народам обеих стран. Об этом как сообщает пресс-служба иранского президента заявил президент ИРИ Хасан Рухани на встрече с главой МИД ЮАР Наледи Пандор в Тегеране.

"Во время встречи президент Рухани подчеркнул необходимость развития отношений между Исламской Республики и Южно-Африканской Республики по всем направлениям, отметив, что укреплению двусторонних отношений принесет пользу народам обеих стран, а также внесет вклад в региональное развитие", отмечается в сообщении.

Отметим, что министр иностранных дел ЮАР прибыла в Тегеран для участия в очередном заседании совместной комиссии Ирана и ЮАР.

Пандор также провела встречу с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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