Рухани: развитие отношений Ирана и ЮАР принесет пользу народам обеих стран

"Во время встречи президент Рухани подчеркнул необходимость развития отношений между Исламской Республики и Южно-Африканской Республики по всем направлениям, отметив, что укреплению двусторонних отношений принесет пользу народам обеих стран, а также внесет вклад в региональное развитие", отмечается в сообщении.

Отметим, что министр иностранных дел ЮАР прибыла в Тегеран для участия в очередном заседании совместной комиссии Ирана и ЮАР.

Пандор также провела встречу с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Джавадом Зарифом.

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