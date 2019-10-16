МИД: Иран полен решимости продолжить сокращения обязательств по СВПД

"Тегеран продолжит сокращать обязательства в рамках СВПД до тех пор, пока интересы Ирана не будут защищены, и европейские страны не найдут способ компенсировать Ирану экономический ущерб от санкций США", заявил Аракчи на встрече с первым заместителем министра иностранных дел Швеции Анникой Сёдер.

По словам иранского дипломата, несмотря на жестокие санкции и "политику максимального давления" со стороны США против Ирана, европейская сторона до сих пор оказывает Тегерану лишь политическую поддержку и отказывается выполнять свои обещания.

Ранее в среду глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что европейская сторона оказалась неспособна выполнить свои обязательства по ядерной сделке после выхода США из нее в мае 2018 года, в связи с чем терпение Ирана иссякло.

"Иран продолжит предпринимать необходимые меры по сокращению свих обязательств, если не будет баланса в выполнении обязательств со стороны остальных сторон", сказал Зариф на заседании совместной комиссии Ирана и ЮАР в Тегеране.

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