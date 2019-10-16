Сборная Ирана по волейболу осталась на восьмом месте в рейтинге ФИВБ

Волейболисты сборной Ирана сохранили за собой восьмую позицию в рейтинг-листе Международной федерации волейбола. На первой строчке — Бразилия, одержавшая победу в Кубке мира, на втором месте — команда США.

Команда Ирана заняла восьмое место в турнирной таблице кубка мира по волейболу, прошедшем в Японии. Победу на Кубке мира досрочно одержала Бразилия. На втором месте — команда Польши, третьими стали американские волейболисты.

ТОП-10 команд рейтинга FIVB

1. Бразилия (335 очков)

2. США (280)

3. Польша (275)

4. Италия (206)

5. Россия (204)

6. Аргентина (161)

7. Канада (157)

8. Иран (137)

9. Франция (130)

10. Япония (122)

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