Фильм иранского режиссера будет представлен на кинофестивале в Стокгольме

Картина Саида Рустаи В 2019 году занимает первое место в рейтинге самых кассовых фильмов Ирана.

О фильме

Самад, сотрудник отдела по борьбе с организованным наркотрафиком, одержим поиском неуловимого наркобарона Насера Хакзада. После серии беспрецедентных по размаху обысков и облав Самаду и его команде удается выйти на след и арестовать преступника. Насера приговаривают к смертной казни. Но отчего торжество правосудия не приносит чувства удовлетворения?

Международный кинофестиваль в Стокгольме — кинофестиваль, проводящийся ежегодно во второй половине ноября в Стокгольме (Швеция) с 1990 года. Фестиваль аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров. Главный приз фестиваля — «Бронзовая лошадь». В этом году фестиваль пройдет с 6-го по 17-е ноября.

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