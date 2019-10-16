Иранский велогонщик занял второе место в Малайзии

В Малайзии проходит международный велосипедный «Тур оф Пенинсулар» категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI).

Велогонщик иранской команды "Сепахан" занял второе место на втором туре, прошедшем в среду. Другой велогонщик сборной Мехди Натеги занял второе место. Третий этап пройдет в четверг.

Напомним, что рейтинговые туры продолжаться до 22 октября, после чего представители 50-и стран получать право выступать на Летней Олимпиаде-2020 в Токио. (АФВ).

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