16 окт. 2019 г., 17:53
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News Code: 83520532
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Иранский велогонщик занял второе место в Малайзии

Иранский велогонщик занял второе место в Малайзии

Тегеран, 16 октября. ИРНА — Иранский велогонщик Амир Хусейн Джамшидиан из команды "Сепахан" занял второе место на втором туре международной гонки " Тур оф Пенинсулар " в Малайзии.

В Малайзии проходит международный велосипедный «Тур оф Пенинсулар» категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI).

Велогонщик иранской команды "Сепахан" занял второе место на втором туре, прошедшем в среду.  Другой велогонщик сборной Мехди Натеги занял второе место. Третий этап пройдет в четверг.

Напомним, что рейтинговые туры продолжаться до 22 октября, после чего представители 50-и стран получать право выступать на Летней Олимпиаде-2020 в Токио. (АФВ).

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