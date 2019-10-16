Зариф: Иран продолжит сокращение своих обязательств, если не будет баланса в СВПД

"Иран продолжит предпринимать необходимые меры по сокращению свих обязательств, если не будет баланса в выполнении обязательств со стороны остальных сторон", сказал Зариф на заседании совместной комиссии Ирана и ЮАР в Тегеране.

По словам министра, европейская сторона оказалась неспособна выполнить свои обязательства по ядерной сделке после выхода США из нее в мае 2018 года, в связи с чем терпение Ирана иссякло.

"К сожалению, мы не видели каких-либо эффективных мер, Европа показала, что неспособна выполнить свои обязательства", указал Зариф. При этом он напомнил, что Иран осуществил три этапа сокращения ядерных обязательств, подчеркнув, что право на действия в этом направлении Тегерану дают статьи 26 и 36 соглашения.

Иранский глава МИД также отметил, что точки зрения ЮАР и Ирана совпадают по ряду вопросов, в том числе по необходимости пересмотра структуры ООН и Совета безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом и использованию мирного атома, а также ряду других тем.

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