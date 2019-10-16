Тегеран и Ашхабад расширяют двусторонние отношения

Иранский министр во вторник отправился в Ашхабад для участия в совместной комиссии экономического сотрудничества двух стран.

Ожидается, что обе стороны обсудят развитие торгового и экономического обмена в областях энергии, транзита и торговли на заседании совместной комиссии.

Визит иранской делегации во главе с министром дорог и городского развития может стать поворотным моментом в двусторонних отношениях Ирана и Туркменистаном.

Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов председательствует на заседании совместной комиссии экономического сотрудничества двух стран.

Иран считается третьем торговым партнером Туркменистана. Обе страны взаимодействуют в областях транспорта, транзита, строительства дорог и производства электроэнергии и газа.

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