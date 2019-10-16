16 окт. 2019 г., 15:29
Journalist ID: 2390
News Code: 83520342
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Тегеран и Ашхабад расширяют двусторонние отношения

Тегеран и Ашхабад расширяют двусторонние отношения

Тегеран, 16 октября, ИРНА – Визит министра дорог и городского развития Ирана Мохаммад Эслами в Туркменистан через 4 года считается возможностью для возобновления взаимодействия Тегерана и Ашхабада.

Иранский министр во вторник отправился в Ашхабад для участия в совместной комиссии экономического сотрудничества двух стран.
Ожидается, что обе стороны обсудят развитие торгового и экономического обмена в областях энергии, транзита и торговли на заседании совместной комиссии.
Визит иранской делегации во главе с министром дорог и городского развития может стать поворотным моментом в двусторонних отношениях Ирана и Туркменистаном.
Глава МИД Туркменистана Рашид Мередов председательствует на заседании совместной комиссии экономического сотрудничества двух стран.
Иран считается третьем торговым партнером Туркменистана. Обе страны взаимодействуют в областях транспорта, транзита, строительства дорог и производства электроэнергии и газа.

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