Экспорт 3,4 тонны стали из Ирана за последние 6 месяцев

Экспорт слитка и стальных изделий вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В сентябре текущего года иранские стальные компании экспортировали 584 тыс. 520 тонн стальных изделий. Объем экспорта стали в сентябре свидетельствует о росте на 60% по сравнению с прошлым годом.

Стальная промышленность – это одна из важнейших и ведущих промышленностей Ирана.

Кроме обеспечения железа и стали в стране, стальные компании Ирана сыграют главную роль в ненефтяном экспорте.

Увеличение ненефтяного экспорта и снизить зависимость от нефти на повестке дня Исламской Республики Ирана, в частности после начала жестких экономических санкций Вашингтона в отношении Тегерана.

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