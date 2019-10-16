16 окт. 2019 г., 14:32
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News Code: 83520248
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Экспорт 3,4 тонны стали из Ирана за последние 6 месяцев

Экспорт 3,4 тонны стали из Ирана за последние 6 месяцев

Тегеран, 16 октября, ИРНА – Согласно данным 11 стальных компаний, Иран экспортировал 3 млн. 488 тыс. 867 тонн слитка и стальных изделий.

Экспорт слитка и стальных изделий вырос на 3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
В сентябре текущего года иранские стальные компании экспортировали 584 тыс. 520 тонн стальных изделий. Объем экспорта стали в сентябре свидетельствует о росте на 60% по сравнению с прошлым годом.
Стальная промышленность – это одна из важнейших и ведущих промышленностей Ирана.
Кроме обеспечения железа и стали в стране, стальные компании Ирана сыграют главную роль в ненефтяном экспорте.
Увеличение ненефтяного экспорта и снизить зависимость от нефти на повестке дня Исламской Республики Ирана, в частности после начала жестких экономических санкций Вашингтона в отношении Тегерана.

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