В Иране изъяли 8 тонн наркотиков, которые отправляли в Европу

Момени на встрече с начальником полиции Словакии в кулуарах поездки в Вену отметил, что это количество обнаружено только за последние 10 дней, и если они не были бы обнаружены, европейской и западной полиции пришлось бы изъять эти наркотики на улицах.

"Из-за своего географического положения и являясь основным транзитным маршрутом для наркотиков, происходящих из Афганистана, который производит около 90% опиоидов мира, Иран сталкивается со многими угрозами, такими как торговля наркотиками, торговля людьми и терроризм, - сказал он.

В ходе встречи глава службы по борьбе с наркотиками подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в области борьбы с наркотиками и выразил готовность Ирана поделиться опытом, подготовкой кадров и обменом сотрудничеством со Словакией.

Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80% мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.

Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.

Ирана также несёт большую долю человеческих жертв (более 4000 человек) и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.

Международные организации никогда не вносили реальный вклад в помощь Ирану в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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