Туристический поезд "Шелковый путь" прибыл на станцию "Колыбель Ирана"

На своей первой остановке в провинции Фарс поезд прибыл на станцию Саадат Шахр, и его туристы в настоящее время посещают исторические и культурные объекты Пасаргад и Персеполис, а затем отправятся в Шираз.

Иностранные туристы после посещения исторических, культурных и туристических объектов Шираза, отправятся в Исфахан в среду вечером и после него будут посещать Керман, Йезд и Мешхед.

Туристы из США, Великобритании, Канады, Франции, Венгрии, Польши, Новой Зеландии, Китая и России находятся на борту поезда, и их сопровождают 46 членов экипажа из России, Венгрии и Туркменистана.