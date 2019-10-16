16 окт. 2019 г., 12:56
Journalist ID: 2388
News Code: 83519978
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Туристический поезд "Шелковый путь" прибыл на станцию "Колыбель Ирана"

Туристический поезд "Шелковый путь" прибыл на станцию "Колыбель Ирана"

Шираз, 16 октября, ИРНА – 30-й туристический поезд под названием "Шелковый путь" с 86 пассажирами прибыл в провинцию Фарс в среду, 16 октября.

На своей первой остановке в провинции Фарс поезд прибыл на станцию Саадат Шахр, и его туристы в настоящее время посещают исторические и культурные объекты Пасаргад и Персеполис, а затем отправятся в Шираз.

Иностранные туристы после посещения исторических, культурных и туристических объектов Шираза, отправятся в Исфахан в среду вечером и после него будут посещать Керман, Йезд и Мешхед.

Туристы из США, Великобритании, Канады, Франции, Венгрии, Польши, Новой Зеландии, Китая и России находятся на борту поезда, и их сопровождают 46 членов экипажа из России, Венгрии и Туркменистана.

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