Прогулка по неизвестному острову на южном побережье Ирана

Как попасть на остров Ормуз?

Добраться до острова очень легко, так как есть поезда и самолёты из разных городов Ирана в Бандар-Аббас. Из Бандар-Аббаса вы можете добраться до острова Ормуз за 40 минут на лодке.

Напомним, что Ормуз – это не просто остров из почвы, камней и песка. Ормуз – это разноцветный остров. Марсианские ландшафты, горы и долины, разукрашенные десятками цветов и оттенков: от красного, оранжевого до белого и жёлтого. Когда вы переходите в долины, и дует ветер, вам кажется, что вы оказались в загадочном месте.



Где можно найти жильё?

На острове Ормоз не найдёшь ни торгового центра, ни отеля. Именно эта самобытность и отсутствие городских элементов отличает Ормуз от других районов. Когда вы едете на остров Ормуз, вам необходимо селиться либо у местных, либо пристроиться под звёздным небом. Если вы решили поселиться в доме местных жителей, обязательно попробуйте тамошний хлеб.

Вдоль морского пути Кешма к острову Ормуз видны горы жёлтого, белого и красного цвета, среди которых есть одна гора красноватого цвета, чья почва съедобна. А местные жители используют эту красную почву в качестве специй при приготовлении блюда под названием Супаг, рыбы и хлеба, а также маринадов, варений и соусов.

На трёхколёсных моторах можете прокатиться по острову, посетить соляную гору, португальскую крепость, Долину скульптур, и оттуда добраться до ущелья с пропастью, чтобы восхититься её высотой. Это так называемый Ормузский пролив, где можно понаблюдать за лодками, которые выглядят как маленькие точки на воде.

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