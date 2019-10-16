Али Лариджани: правительства и народы Ирана и Ирака всегда были на одной стороне

Али Лариджани и глава комитета по внешним связям иракского парламента Ширко Мухаммад и некоторые из иракских парламентариев встретились в кулуарах саммита Межпарламентского союза.

Лариджани назвал недавние события в Ираке тревожными и сказал: "Мы уверены, что иракский народ решит эту проблему, но важно выяснить причины инцидента".

"Некоторые страны хотят нарушить мир и безопасность в Ираке и выступают против мира. Они совершают террористические акты, в то время как позиция Ирана в отношении Ирака ясна", отметил спикер.

По его словам, иранское и иракское правительство и народы двух стран всегда были вместе. Примером этой дружбы служило приветствие иранских паломников во время Арбаина.

В ходе встречи Ширко Мухаммад осветил такие вопросы, как глубокие и тёплые отношения между двумя странами, важность развития экономических и культурных связей, демонстрация насилия в действиях некоторых людей в виртуальной сети и т. д.

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