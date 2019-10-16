Зариф призвал к прекращению наступления на севере Сирии

По его словам, также необходимо соблюдать принципиальные основы международного гуманитарного права в полной мере.
Иранский министр иностранных дел сделал акцент на том, что выставлять различие между мирными людьми и военными силами, а также ввести запрет на ненужные повреждения.
Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции на севере Сирии против курдов.
Тегеран, 16 октября, ИРНА – В настоящее время необходимо прекратить наступление на Сирии, и урегулировать любые проблемы путем Аданского соглашения, написал в Twitter глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф во вторник.
По его словам, также необходимо соблюдать принципиальные основы международного гуманитарного права в полной мере.
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