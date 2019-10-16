Зариф призвал к прекращению наступления на севере Сирии

По его словам, также необходимо соблюдать принципиальные основы международного гуманитарного права в полной мере.

Иранский министр иностранных дел сделал акцент на том, что выставлять различие между мирными людьми и военными силами, а также ввести запрет на ненужные повреждения.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале военной операции на севере Сирии против курдов.

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