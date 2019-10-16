16 окт. 2019 г., 10:03
Journalist ID: 2388
News Code: 83519529
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Ирано-индийская дружба не носит тактический характер, заявил Лариджани

Ирано-индийская дружба не носит тактический характер, заявил Лариджани

Тегеран, 16 октября, ИРНА - На встрече со своим индийским коллегой спикер иранского парламента Али лариджани призвал к необходимости строгих и технических переговоров между правительственными чиновниками, заявив, что дружба между Ираном и Индией не тактическая, а скорее укорененная в культуре и истории двух стран.

Али Лариджани провел встречу со своим индийским коллегой Шри Ом Бирла в кулуарах заседания Межпарламентского союза.

"Терроризм является важной проблемой в регионе, и если мы будем тесно сотрудничать, эта проблема будет решена, хотя некоторые страны придерживаются двойного стандарта, и пример такого поведения можно увидеть в Афганистане", - сказал Лариджани.

Спикер нижней палаты парламента Индии (Лок Сабха) Шри Ом Бирла также подчеркнул культурную, религиозную и традиционную общность между Ираном и Индией, добавив, что необходимо предпринять дальнейшие шаги для укрепления отношений между двумя странами.

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