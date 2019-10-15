6  иранских картин будут представлены на международном кинофестивале в Лейпциге

В 62-м лейпцигском международном фестивале документального кино и анимации будет показаны 310 фильмов из 61 страны.

Полнометражный документальный фильм иранского режиссера Насера Замири "Семейные отношения" вошел в основную конкурсную программу кинофестиваля Лейпцига в Германии.

Кроме того, документальный фильм режиссера Бахмана Киаростами "Исход", фильм режиссеров Мехди и Хади Зареи "Конец", документальный фильм режиссера Камрана Хейдари "Ва Кас Че" будут представлены на международном кинофестивале.

Короткометражный фильм "Ашо" режиссера Джафара Наджафи также вошел в конкурсную программу кинофестиваля.

Также иранский мультфильм режиссера Амир Хушанга Моин "Я волк?", также будет показан в фестивале в Германии.

В этом году Лейпцигский фестиваль документальных фильмов отмечает 62-у годовщину проведения и считается одним из самых важных и престижных документальных фестивалей в мире.

62-й Лейпцигский международный фестиваль пройдет с 28 октября по 3 ноября в Германии.

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