Иран выразил сожаление по поводу невыполнения стокгольмского соглашения

"На заседание с участием посла Йемена и ряда послов стран Латинской Америки помощник главы иранского МИД назвал саботажем невыполнение противоположной стороной стокгольмского соглашения по Йемену и выразил сожаление по этому поводу", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Хаджи отметил, что действия коалиции во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ по блокаде Йемена мешают поставкам гуманитарной помощи мирным жителям страны, и призвал немедленно положит конец военным действиям в Йемене.

Иранский дипломат также страны Латинской Америки призвали принимать больше усилий по прекращению блокады в Йемене и поставкам гумпомощи жителям страны.

Кроме того, Хаджи напомнил, что предложенный главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом план из 4 пунктов по-прежнему остается единственный жизнеспособный из йеменского кризиса.

17 апреля 2015 года, Зариф в письме действующему генеральному секретарю ООН предложил план из 4 пунктов, применение которого, по мнению Зарифа, мог бы положить конец конфликту в Йемене.: 1. Прекращение огня и немедленное завершение всех военных операций; 2. Беспрепятственное оказание гуманитарной и медицинской помощи жителям Йемена; 3. Возобновление национального межйеменского диалога при участии представителей всех политических партий и социальных групп; 4. Создание инклюзивного правительства национального единства.

В марте 2015 года, коалиция во главе с Саудовской Аравией начала разрушительную военную операцию против Йемена с целью возвращения президента Абд Раббо Мансура Хади к власти и сокрушить народное движение «Ансарулла» в стране.

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