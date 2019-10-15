Партия национального доверия: Тегеран должен стать посредником на севере Сирии

Иранская партия национального доверия назвала вопиющим нарушением суверенитета САР военную операцию Анкары против курдов на севере страны, призвав мировое сообщество осудить действия турецких властей на территории Сирии.

Напомним, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, направленной против запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ).

В понедельник президент Ирана Хасан Рухани на пресс-конференции заявил, что Тегеран обеспокоен в связи с военной операцией Турции на севере Сирии. При этом он призвал Турцию проявить больше внимательности и сдержанности по этому вопросу и пересмотреть выбранный подход.

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