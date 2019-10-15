15 окт. 2019 г., 16:58
Journalist ID: 2177
News Code: 83518936
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У Катара нет проблем с Ираном

У Катара нет проблем с Ираном

Тегеран, 15 октября. ИРНА – Никаких проблем у нашей страны с Ираном на протяжении всей истории не было, и нет, заявил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на Глобальном форуме по безопасности, проходящем в Дохе.

"Иран оказывает поддержку Катару с момента вступления в силу санкций соседних государств против нашей страны в 2017 году", сказал Аль-Тани во время выступления на Глобальном форуме по безопасности.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне 2017 года разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Они прекратили с ним всякие связи и установили транспортную блокаду страны. В ответ на это власти Катара заявили, что действия соседей вызваны завистью к его экономическим успехам.

"Что касается отношений между Тегераном и Вашингтоном, то мы не выступаем в роли посредника, однако мы хотим быть уверены, что никакой (военной) конфронтации между США и Ираном, способной затронуть ситуацию в регионе и в других странах, не будет", резюмировал глава катарского МИД.

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