У Катара нет проблем с Ираном

"Иран оказывает поддержку Катару с момента вступления в силу санкций соседних государств против нашей страны в 2017 году", сказал Аль-Тани во время выступления на Глобальном форуме по безопасности.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в июне 2017 года разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Они прекратили с ним всякие связи и установили транспортную блокаду страны. В ответ на это власти Катара заявили, что действия соседей вызваны завистью к его экономическим успехам.

"Что касается отношений между Тегераном и Вашингтоном, то мы не выступаем в роли посредника, однако мы хотим быть уверены, что никакой (военной) конфронтации между США и Ираном, способной затронуть ситуацию в регионе и в других странах, не будет", резюмировал глава катарского МИД.

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