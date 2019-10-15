На юго-востоке Ирана было изъято более 2 тонн наркотиков

"Силы пограничного полка в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Ираншахр", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 2 тонн 766 кг. опиума, 156 кг гашиша и 3 автомата калашникова", уточнил он.
Иран находится на передовой борьбы с контрабандой наркотиков. Благодаря усилиям иранской полиции ежегодно пресекается трафик и конфискуется более 80 % мирового оборота опиума, 40 % героина и морфина.
Наркотики привозят в страну из Афганистана. Производство наркотиков в Афганистане увеличилось после вторжения США в страну в 2001 году.
Ирана также несёт большую долю человеческих жертв и финансовых потерь в борьбе с наркотиками.
Захедан, 15 октября. ИРНА – Начальник полиции провинции Систан и Белуджистан бригадный генерал Мохаммад Ганбари во вторник сообщил об изъятии 2 тонн 766 кг наркотиков на юго-востоке Ирана в городе Ираншахр.
"Силы пограничного полка в ходе спецоперации обнаружили партию наркотиков в городе Ираншахр", сообщил он журналистам. "Запрещенные вещества, в том числе 2 тонн 766 кг. опиума, 156 кг гашиша и 3 автомата калашникова", уточнил он.
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