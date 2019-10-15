Посол Ирана выразил соболезнования в связи со смертью известного азербайджанского востоковеда

Иранский посол назвал почетным и бессмертным трудом его перевод на азербайджанский язык Коран, высоко оценив 50-летнюю академическую деятельность Мамедалиева.
"Исламская Республика Иран потеряла дорогого друга, и смерть этого великого ученого считается невосполнимой утратой для научной, литературной и религиозной общественности Республики Азербайджан", говорится в сообщении иранского посла в Баку.
Скончался известный востоковед, заслуженный деятель наук Азербайджана, кавалер орденов "Шохрат" и "Шереф", заведующий кафедрой арабской филологии факультета востоковедения Бакинского государственного университета (БГУ), академик Васим Мамедалиев.
Васим Мамедалиев родился 27 августа 1942 года в Баку в семье врачей. В 1964 году окончил факультет востоковедения БГУ. Он являлся автором 20 книг и более 600 научных статей. Труды Васима Мамедалиева были опубликованы в более чем 15 странах. Вместе с академиком Зией Буниятовым он впервые перевел на азербайджанский язык Коран.
Баку, 15 октября, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран в Баку Джавад Джахангирзаде в понедельник выразил соболезнования в связи со смертью известного азербайджанского востоковеда Васима Мамедалиева.
Иранский посол назвал почетным и бессмертным трудом его перевод на азербайджанский язык Коран, высоко оценив 50-летнюю академическую деятельность Мамедалиева.
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