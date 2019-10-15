Иран – центр производства и экспорта лекарственных растений

Существуют около 8400 лекарственных растений в разных районах Ирана. Согласно мировым данным, стоимость торговли лекарственных растений составляют более 107 млрд. долларов. Учитывая значимость лекарственных растений и традиционной медицины в медицинской науке, предполагается, что указанная стоимость увеличится до 450 млрд. долларов к 2025 году.

Иранские власти составили стоимость лекарственных растений в Иране за последние 6 месяцев 100 млн. долларов, которая свидетельствует о значительном росте по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

В Иране есть очень разнообразные лекарственные растения, большинство из которых экспортируются в страны Персидского залива и Европу.

В первой половине текущего года 1500 тонн лекарственных растений были собраны из разных регионов Ирана.

Магазины традиционных и лекарственных растений популярные в Иране. Кроме того, иностранные туристы заинтересованы в покупке иранских традиционных лекарств, специй и уникальных ароматических растений.

https://twitter.com/irnarussian