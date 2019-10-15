Иран – центр производства и экспорта лекарственных растений

Существуют около 8400 лекарственных растений в разных районах Ирана. Согласно мировым данным, стоимость торговли лекарственных растений составляют более 107 млрд. долларов. Учитывая значимость лекарственных растений и традиционной медицины в медицинской науке, предполагается, что указанная стоимость увеличится до 450 млрд. долларов к 2025 году.
Иранские власти составили стоимость лекарственных растений в Иране за последние 6 месяцев 100 млн. долларов, которая свидетельствует о значительном росте по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
В Иране есть очень разнообразные лекарственные растения, большинство из которых экспортируются в страны Персидского залива и Европу.
В первой половине текущего года 1500 тонн лекарственных растений были собраны из разных регионов Ирана.
Магазины традиционных и лекарственных растений популярные в Иране. Кроме того, иностранные туристы заинтересованы в покупке иранских традиционных лекарств, специй и уникальных ароматических растений.
Тегеран, 15 октября, ИРНА – Иран является одним из основных центров производства и экспорта лекарственных растений в регионе и мире благодаря своему четырехсезонному климату и географическому разнообразию, а также богатой истории в области медицинских наук и традиционной медицины.
Существуют около 8400 лекарственных растений в разных районах Ирана. Согласно мировым данным, стоимость торговли лекарственных растений составляют более 107 млрд. долларов. Учитывая значимость лекарственных растений и традиционной медицины в медицинской науке, предполагается, что указанная стоимость увеличится до 450 млрд. долларов к 2025 году.
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