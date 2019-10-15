Заседание Совместной экономической комиссии Ирана и Туркменистана состоялось

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов возглавил делегацию своей страны на заседании Совместной экономической комиссии Ирана и Туркменистана.

Из иранской стороны Эслами возглавил делегацию, в которую вошли представители министерств нефти, энергетики и иностранных дел, а также представители Торговой палаты, частного сектора. Делегация сегодня прибыла в Ашхабад.

Двусторонние встречи с министрами промышленности и транспорта Республики Туркменистан, а также совместная торговая конференция между двумя странами представляют собой двухдневный визит Мохаммада Эслами в Ашхабад.

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