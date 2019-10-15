Зариф: Атака на иранский танкер была осуществлена правительством одной или нескольких стран

"На основании полученной информации, нападение на иранский танкер было осуществлено правительством одной или нескольких стран, хотя ещё ведутся дальнейшие расследования, но мы не станем обвинять ни одно правительство, пока не достигнем окончательных результатов", сказал он.

По его словам, нападение на иранский танкер было сложной акцией, спонсируемой правительством.

На иранском нефтяном танкере в Красном море произошёл взрыв в результате нападения. Инцидент имел место в 60 км от портового города Джидда в Саудовской Аравии.

Повреждённый нефтяной танкер направляется в Персидский залив и окажется у берегов Ирана не более чем за 10 дней.

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