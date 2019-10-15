Иранский спикер высоко оценил переговоры Ирана и России, заявив, что самое важное в этом - высокий уровень доверия, который установился между лидерами стран.
"Дальнейшее разрушение договоренностей, отраженных в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме, приведет к эскалации обстановки в регионе, которая и сейчас уже достаточно тревожна", отметила Матвиенко, заявив о постоянной и принципиальной позиции РФ по Ирану.
"Есть контакт с президентом США [Дональдом Трампом], с лидерами европейских государств, президент России [Владимир Путин] объяснял нашу позицию, призывал не разрушать ядерную сделку, перевести это в режим диалога. Не было никаких оснований для выхода [США] из этой сделки, потому что Иран строго выполнял все требования соглашения, это подтверждало МАГАТЭ, что к Ирану нет никаких претензий по нарушениям соглашения", добавила она.
По её словам, Россия откровенно осудила односторонние санкции в отношении Ирана, добавив, что Иран сыграл эффективную роль в восстановлении мира и прекращения войны в Сирии.
Она также сообщила о новых решений для расширения торговых связей между Ираном и Россией.
Спикер Меджлиса Али Лариджани в воскресенье прибыл в Белград, чтобы принять участие в 141-й сессии Межпарламентского союза.
Тегеран, 15 октября, ИРНА – Учитывая ненормальное поведение президента США Дональда Трампа на международной арене лидеры стран мира должны доверять друг другу больше, чем раньше. Об этом заявил в понедельник спикер иранского парламента Али Лариджани на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко на полях 141-й сессии Межпарламентского союза в Белграде.
Иранский спикер высоко оценил переговоры Ирана и России, заявив, что самое важное в этом - высокий уровень доверия, который установился между лидерами стран.
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Лариджани заявил о высоком уровне доверия между Ираном и Россией
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