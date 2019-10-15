Глава Минздрава Ирана назвал санкции в сфере медикаментов преступлением против человечества

"Мы ожидаем от генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) защиты Ирана, который борется за улучшение услуг здравоохранения в разгар жестокой экономической войны, от произвольных действий США", заявил иранский министр на церемонии открытия 66-го заседания министров здравоохранения государств Восточного Средиземного моря в Тегеране.
Он также добавил, что Иран готов передать другим странам свой успешный опыт в области здравоохранения.
"Несомненно, единственный способ борьбы с заразными болезнями и снижения вреда здоровью людей заключается в передаче опыта и координации региональных стран при поддержке Всемирной организации здравоохранения", отметил Намаки.
Он подчеркнул приверженность Ирана своим обязательствам согласно резолюциям ООН и ВОЗ для общественного здравоохранения.
Тегеран, 15 октября, ИРНА – Жёсткие санкции США и предотвращение доступа иранцев к медикаментам, медицинскому оборудованию и продовольствию являются угрозами здоровью иранского народа и преступлением против человечества. Об этом заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.
"Мы ожидаем от генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) защиты Ирана, который борется за улучшение услуг здравоохранения в разгар жестокой экономической войны, от произвольных действий США", заявил иранский министр на церемонии открытия 66-го заседания министров здравоохранения государств Восточного Средиземного моря в Тегеране.
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