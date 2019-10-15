15 окт. 2019 г., 12:32
Journalist ID: 2390
News Code: 83518330
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Глава Минздрава Ирана назвал санкции в отношении лекарства преступлением против человечества

Глава Минздрава Ирана назвал санкции в отношении лекарства преступлением против человечества

Тегеран, 15 октября, ИРНА – Жесткие санкции США и предотвращение доступа иранцев к лекарствам, медицинскому оборудованию и еде являются угрозами здоровью иранского народа и преступлению против человечества. Об этом заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.

"Мы ожидаем от генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) защищать Иран, который борется за улучшение услуг здравоохранения в разгар жестокой экономической войны, от произвольных действий США", заявил иранский министр на церемонии открытия 66-го заседания министров здравоохранения восточных государств Средиземного моря в Тегеране.
Он также добавил, что Иран готов передать другие страны свои успешные опыты в области здравоохранения.
"Несомненно, единственный способ борьбы с заразными болезнями и снижения вреда здоровью людей заключается в передаче опыта и координации региональных стран при поддержке Всемирной организации здравоохранения", отметил Намаки.
Он подчеркнул приверженность Ирана своим обязательствам согласно резолюциям ООН и ВОЗ для общественного здравоохранения.

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