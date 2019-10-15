"Мы ожидаем от генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) защищать Иран, который борется за улучшение услуг здравоохранения в разгар жестокой экономической войны, от произвольных действий США", заявил иранский министр на церемонии открытия 66-го заседания министров здравоохранения восточных государств Средиземного моря в Тегеране.
Он также добавил, что Иран готов передать другие страны свои успешные опыты в области здравоохранения.
"Несомненно, единственный способ борьбы с заразными болезнями и снижения вреда здоровью людей заключается в передаче опыта и координации региональных стран при поддержке Всемирной организации здравоохранения", отметил Намаки.
Он подчеркнул приверженность Ирана своим обязательствам согласно резолюциям ООН и ВОЗ для общественного здравоохранения.
Тегеран, 15 октября, ИРНА – Жесткие санкции США и предотвращение доступа иранцев к лекарствам, медицинскому оборудованию и еде являются угрозами здоровью иранского народа и преступлению против человечества. Об этом заявил министр здравоохранения Ирана Саид Намаки.
"Мы ожидаем от генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) защищать Иран, который борется за улучшение услуг здравоохранения в разгар жестокой экономической войны, от произвольных действий США", заявил иранский министр на церемонии открытия 66-го заседания министров здравоохранения восточных государств Средиземного моря в Тегеране.
-
Лариджани заявил о высоком уровне доверия между Ираном и Россией
Тегеран, 15 октября, ИРНА – Учитывая ненормальное поведение президента США Дональда Трампа…
-
Глава Минздрава Ирана назвал санкции в отношении лекарства преступлением против человечества
Тегеран, 15 октября, ИРНА – Жесткие санкции США и предотвращение доступа иранцев к лекарствам,…
-
Иранец стал главным тренером сборной Узбекистана по каратэ
Тегеран, 15 октября, ИРНА - Шахаб Солтани возглавил сборную Узбекистана по каратэ, подписав…
-
Парламентский союз ОИС должен быть голосом палестинского народа: Лариджани
Тегеран, 15 октября, ИРНА - Парламентский союз Организации исламского сотрудничества (ПСОИС)…
-
Рухани: санкции США против Ирана являются преступлением против человечества
Тегеран, 15 октября, ИРНА - Правительство США, безусловно, совершило экономические преступления…
-
Иран является ярким примером в области первичной медико-санитарной помощи
Тегеран, 15 октября, ИРНА - Как страна с умеренным и Развивающийся экономическим уровнем Иран…
-
Политика Трампа не должна омрачать дружбу между народами: Али Лариджани
Тегеран, 15 октября, ИРНА – Спикер иранского парламента Али Лариджани на встрече с южноафриканской…
-
Порт Чабахар может принимать большие суда
Тегеран, 15 октября, ИРНА - Порт Чабахар может принимать крупногабаритные суда, обеспечивая…
-
Россия: INSTEX только доказал свою неэффективность
Москва, 14 октября. ИРНА — Механизм Евросоюза по финансовым расчетам с Ираном INSTEX доказал…
-
Девочка из Ирана заняла первое место на фестивале IFPPP в Будапеште
Тегеран, 14 октября. ИРНА — Девочка из иранского Шираза Танназ Табатабаи заняла первое место…
Your Comment