Парламентский союз ОИС должен быть голосом палестинского народа: Лариджани

Иранский спикер встретился с генеральным директором парламентского союза ОИС Мохаммадом Хурайчи Ниассом на полях 141-й сессии межпарламентского союза в Белграде.

Лариджани отметил, что в случае создания комитетов парламентов исламских государств, межпарламентский союз приведет к чувствительным результатам. Он также призвал к использованию всех потенциалов союза.

По его словам, крепкие экономические отношения исламских государств оказывают позитивные воздействия на политические разногласия. Он добавил, что некоторые проблемы просто не решаются в исламском мире, но мы должны продолжать путь диалога и взаимоотношения.

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