15 окт. 2019 г., 11:20
Journalist ID: 2390
News Code: 83518136
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Парламентский союз ОИС должен быть голосом палестинского народа: Лариджани

Парламентский союз ОИС должен быть голосом палестинского народа: Лариджани

Тегеран, 15 октября, ИРНА - Парламентский союз Организации исламского сотрудничества (ПСОИС) должен быть голосом палестинского народа, так как в суматохе исламского мира эта страна игнорируется. Об этом заявил в понедельник спикер иранского парламента Али Лариджани.

Иранский спикер встретился с генеральным директором парламентского союза ОИС Мохаммадом Хурайчи Ниассом на полях 141-й сессии межпарламентского союза в Белграде.
Лариджани отметил, что в случае создания комитетов парламентов исламских государств, межпарламентский союз приведет к чувствительным результатам. Он также призвал к использованию всех потенциалов союза.
По его словам, крепкие экономические отношения исламских государств оказывают позитивные воздействия на политические разногласия. Он добавил, что некоторые проблемы просто не решаются в исламском мире, но мы должны продолжать путь диалога и взаимоотношения.

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