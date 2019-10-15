Рухани: санкции США против Ирана являются преступлением против человечества

Хасан Рухани заявил об этом на встрече министров здравоохранения стран Восточного Средиземноморья и подверг критике выход США из ядерной сделки."Выход из соглашения - это позор для страны, а когда она ещё и налагает санкции на продукты и медикаменты в отношении других стран, это ещё позорнее", сказал он.

"Действия США - это экономический терроризм, но это не значит, что иранская нация сдастся", отметил Рухани.

Как указал президент, несмотря на беспрецедентные и несправедливые санкции США, "Наши учёные, исследователи, предприниматели и производители удвоили свои усилия, и сейчас мы движемся к полной самообеспеченности".

Сегодня, по словам Рухани, более 95% необходимых Ирану лекарств производится внутри страны.

Встреча министров здравоохранения стран Восточного Средиземноморья состоялась во вторник в Тегеране.

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