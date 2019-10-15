Иран является ярким примером в области первичной медико-санитарной помощи

"Мы работаем в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения Исламской Республики Иран в последние полтора года. В течение этого времени у нас были миссии в разных городах Ирана, мы посетили различные медицинские центры в стране, одни из которых были расположены в отдалённых и неблагополучных районах, а другие были в высшей степени оснащены и современны", отметил он.

"До недавних санкций США в отношении Ирана платежи народа за свой счёт в сфере здравоохранения снизились", добавил он.

По его словам, Иран добился значительных успехов на этом пути, так как в настоящее время он имеет широкий круг фармацевтических компаний и хорошо разбирается в производстве медикаментов.

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