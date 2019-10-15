Политика Трампа не должна омрачать дружбу между народами: Али Лариджани

Али Лариджани высоко оценил политику Южной Африки, особенно в отношении Палестины, заявив, что "Южная Африка была пионером в оказании влияния на африканскую географию".

Спикер иранского парламента также назвал встречу с южноафриканской коллегой одном из достижений поездки в Сербию и отметил, что "ваша ответственность перед Палестиной очень ценна".

Балекой Мбете в свою очередь указала, что позиция Южной Африки в отношении Палестины никогда не изменится, в то время как ливийский и сирийский народы также становятся жертвами.

Она также призвала к более тесным связям между Южной Африкой и Ираном, добавив, что "если бы парламентарии двух стран были связаны, они могли бы изучить механизмы парламентских дел в других странах, которые могли бы повлиять на торговые отношения Ирана и Южной Африки".

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