14 окт. 2019 г., 19:49
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Девочка из Ирана заняла первое место на фестивале IFPPP в Будапеште

Девочка из Ирана заняла первое место на фестивале IFPPP в Будапеште

Тегеран, 14 октября. ИРНА — Девочка из иранского Шираза Танназ Табатабаи заняла первое место на V Международном фестивале рисунков пациентов педиатрии, проходящем в Будапеште.

Картина иранской девочки заняла первое место в Международном фестивале рисунков пациентов педиатрии, среди картин из 38 стран мира.

Кроме того, из Ирана бронзовые медали на международном фестивале взяли Наргис Акбари, Ясаман Нематуллахи, Махдие Ростами, Фатеме Халифе и Захра Ахмади.  Победителей конкурса из Ирана были приглашены на церемонию вручения премий, которая пройдет 8 ноября в столице Венгрии.

V Международный фестиваль рисунков пациентов педиатрии (МФРПП), организованный Health&Art Group (HEART), в этом году проводится в Будапеште (Венгрия), финал конкурса состоится в ноябре.

Группа HEART – благотворительная организация, содействующая улучшению и поддержанию морального состояния детей с различными заболеваниями по всему миру.

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