Иран готов к любым переговорам, соответствующим интересам народа

"Я прямо сказал европейским лидерам, что как только буду уверен в том, что интересы Ирана будут обеспечены на одном заседании или на одной встрече, а народ Ирана избавится от бремени давления, как только я пойму, что такая встреча обеспечит интересы Ирана, я готов пожертвовать собой ради иранской нации", уточнил Рухани.

Он также добавил, что Тегеран готов к переговорам с США в рамках группы "Большая шестёрка", но сначала должны быть сняты санкции.

Все индексы и показатели экономической статистики свидетельствуют о росте иранской экономики. "В прошлом году в Иране зафиксирован отрицательный рост экономики, но согласно нашим прогнозам, в первой половине текущего иранского календарного года (начался 21 марта 2019 года) рост экономики страны будет положительным", добавил он.

По его словам, в текущем году уровень внутренней и внешней торговли Ирана вырос по сравнению с прошлым годом. "Стабилизация валютного курса за последние месяцы является ещё одним свидетельством роста экономических показателей страны", подчеркнул он.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что не потерпели неудачу в политике и экономике и преодолели критический этап", добавил президент.

Иран в ближайшее время запустит новый каскад центрифуг модели IR-9

Президент Рухани в очередной раз осудил выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Иран в ближайшее время запустит центрифуги новейшего поколения IR-9", сказал он, комментируя решение Ирана по сокращению обязательств в рамках СВПД.

Иранский президент добавил, что Иран вернётся к выполнению ядерных обязательств, как только другие страны сделки реализуют свои обязательства.

Иран стремится к дружеским отношениям с соседями

"Одна из целей визита премьер-министра Пакистана Имрана Хана в Тегеран — обсуждение актуальных вопросов региона... Кризис в Йемене является одной из главных проблем между Ираном и Саудовской Аравией. Решение кризиса в Йемене является ключом к решению конфликта между двумя странами", указал Рухани, комментируя визит Хана в Иран для снижения напряжённости в отношениях Тегерана и Эр-Рияда. При этом он подчеркнул, что Иран всегда стремится к дружеским отношениям с соседними странами.

"Мы готовы к диалогу с другими странами региона, включая Саудовскую Аравию. Тегеран считает, что региональные страны должны сами решать свои проблемы", указал президент.

Астанинский процесс по урегулированию сирийского кризиса необходимо сохранить

"Мы столкнулись с неприятным событием на севере Сирии - неприятным - на наш взгляд, как для региона, так и для сирийских курдов и правительства Сирии", добавил Рухани.

"Необходимо приложить усилия для того, чтобы астанинский процесс был сохранён, он представляет собой лучший на данный момент путь урегулирования, который привёл к важным шагам в Сирии", подчеркнул президент.

Он добавил, что Тегеран обеспокоен в связи с военной операцией Турции на севере Сирии.

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