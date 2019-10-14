Сотрудничество по модернизации реактора в Араке — положительный сигнал для всего мира

В понедельник в штаб-квартире ОАЭИ в Тегеране состоялось координационное заседание по доработке модернизации реактора с участием рабочих групп из Великобритании, Китая и Ирана.

"Модернизация тяжеловодного реактора в Араке, являющегося одним из главных условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несёт положительное послание для всего мира", заявил Камалванди.

Представитель ОАЭИ добавил, что вся деятельность реактора в Араке будет носить мирный характер и проводиться под контролем МАГАТЭ в рамках резолюции № 2231 Совета Безопасности ООН.

Отметим, что одним из положений СВПД по иранской ядерной программе являлось то, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

Ранее в понедельник посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что группа британских специалистов отправилась в Иран для дальнейшей модернизации реактора в Араке.

До выхода США из СВПД в мае 2018 года рабочая группа по модернизации тяжеловодного реактора в Араке включала Иран, США и Китай. Однако после выхода Вашингтона работа осуществляется специалистами из Великобритании и Китая.

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