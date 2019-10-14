Иранские ученики завоевали 6 медалей на Лондонском конкурсе изобретений 2019

Он заявил, что Лондонский конкурс изобретений 2019 считается одним из крупнейших международных конкурсов изобретений с участием более 30 стран.

По его словам, конкурс прошел при поддержке 60 международных научных и исследовательских институтов в Лондоне.

Победители 4-го национального ученического фестиваля "Ибн Сина" – Махдис Мирзаи и Газал Галджуги из Мешхеда, Киан Мирафтабзаде, Али Такин, Реза Хашемиан и Танназ Навиди, Махру Мансури, Ники Габаи, Парназ Мирдехгани и Газал Заре из Тегерана, Махан Табатабаи из Бендер-Аббаса, Алиреза Гадими и Ясаман Резаи из Кереджа – принесли Ирану медали на Лондонском конкурсе изобретений 2019.

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