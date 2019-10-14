Иранский фильм признан лучшим на кинофестивале в Швеции

На церемонии закрытия 19-го Шведского фестиваля вчера вечером картина "Оранжевые дни" режиссера Араша Лахути получила приз за лучший фильм.

19-й Шведский фестиваль "Yari Iranian Filmfest" - это старейший иранский кинофестиваль за пределами Ирана, а также крупнейший иранский кинофестиваль в Европе, который проводится ежегодно в сентябре, и выручка от продажи отобранных билетов в кино тратится на поддержку иранских сирот.

Ранее "Оранжевые дни" Араша Лахути получил 3 премии в главном конкурсе 67-го фестиваля Мангейма в Германии.

Фильм "Оранжевые дни" также был показан на других международных фестивалях, включая 43-й кинофестиваль в Торонто и 19-й Канадский кинофестиваль Калгари в Канаде, главную секцию конкурса 14-ого кинофестиваля в Цюрихе, главную секцию конкурса 42-ого фестиваля Сан-Паулу в Бразилии и др.

"Оранжевые дни" является первой работой Араша Лахути, в котором рассказывается о повседневных событиях в жизни 45-летней женщины, завербовывающей сезонных рабочих.

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