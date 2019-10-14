Зафиксирован двукратный рост производства возобновляемой энергии в Иране

"В ближайшие шесть месяцев мощность электростанций возобновляемой энергии в стране достигнет 1000 МВт", - отметил он.

По его словам. министерство энергетики намерена к концу деятельности текущего правительства (в течение следующих полутора лет) мощность Ирана по производству возобновляемой энергии достигнет 4000 МВт.

Представитель министерства энергетики заявил, что помимо того, что Иран является огромным источником ископаемого топлива, у него есть хорошие источники возобновляемой энергии. "Существует потенциал для производства 60000 мегаватт электроэнергии с использованием ветряных турбин и 150 000 мегаватт - солнечной энергии", - указал он.

"Учитывая его хорошие возможности во всех видах возобновляемых источников энергии, Иран может стать хорошей базой для развития этого вида энергии", - заключил Хаэри.

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