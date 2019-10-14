Британская делегация прибыла в Иран для модернизации реактора в Араке

"Члены технической делегации обсудят процесс модернизации реактора в Араке с Организацией по атомной энергии Ирана (ОАЭИ)", говорится в заявлении британского посольства.

Посольство Великобритании в пресс-релизе подчёркивает, что Лондон привержен своим обязательствам по модернизации реактора в Араке, поэтому будет способствовать Ирану в развитии мирной ядерной программы.

В заявлении также говорится о важных шагах в развитии проекта по модернизации реактора в Араке за последний год.

Ядерная делегация Великобритании посетит Иран на фоне ответных действий Тегерана из-за невыполнения европейскими странами своим обязательствам по ядерной сделке: он начал сокращение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий в 3 этапах.

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