14 окт. 2019 г., 11:45
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News Code: 83516695
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"Возлюбленная" из Ирана получил 6 новых наград на международных кинофестивалях

"Возлюбленная" из Ирана получил 6 новых наград на международных кинофестивалях

Тегеран, 14 октября, ИРНА – Документальная картина "Возлюбленная" режиссера Ясера Талеби получила 6 новых наград на международных кинофестивалях.


Иранский документальный фильм получил специальный приз жюри в кинофестивале "Religion Today" в Италии. Он также получил приз в номинации "Лучшая операторская работа" кинофестиваля "Symi" в Греции.
"Возлюбленная" также признан лучшим фильмом на кинофестивале "Nuovi Mondi" в Италии. Иранская картина получила специальный приз жюри международного кинофестиваля «Сулеймания». Фильм Ясера Талеби на итальянском кинофестивале "Solo Luna Doc" также получил премии в номинациях "Лучшая операторская работа" и "Лучший документальный фильм".
Вскоре "Возлюбленная" будет показан на таких кинофестивалях, как Edmonton в Канаде, FIDBA в Аргентине и "Золотой абрикос" в Армении.
Документальный фильм "Возлюбленная", который считается один из успешных работ в последние годы, ранее получал 2 награды на Сицилийском документальном кинофестивале в Италии.
Фильм Ясера Талеби при этом получил почетный диплом и премии за лучшую операторскую работу и лучший фильм по выбору школьников фестиваля.
"Возлюбленная" рассказывает об истории трудной, но сладкой жизни 83-летней матери "Фирузе", у которой уникальная жизнь в самом сердце гор Альборз.
Фильм также получал такие премии и звания, как премия "Лучший документальный фильм" на Казанском кинофестивале, Special Mention итальянских жюри фестиваля Тренто и звание лучшего документального фильма по выбору зрителей.

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