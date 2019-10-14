Али Лариджани: сирийскую проблему не решить военными методами

Али Лариджани вчера вечером в кулуарах 141-го саммита Межпарламентского союза в столице Сербии Белграде провёл встречу с председателем нижней палаты парламента Алжира Сулейманом Шенином. "Это не хорошо, что США могут творить что угодно и когда угодно. При этом другие страны либо просто смотрят на это, либо заявляют о своей политической поддержке, вроде европейцев, которые только говорят, но не действуют", отметил он.

** Необходимость развития ирано-алжирских деловых отношений

На встрече председатель нижней палаты парламента Алжира в свою очередь подчеркнул необходимость расширения алжирско-иранских экономических и торговых отношений, добавив, что "банковские санкции против Ирана могут стать препятствием для такого сотрудничества, поэтому я предлагаю устранить эти препятствия".

Сулейман Шенин также выразил поддержку своей страны Палестине. "Мы против американской политики в Палестине, и поддержим палестинский народ", указал он.

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