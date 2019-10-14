Али Лариджани: сирийский вопрос не решается военными методами

Али Лариджани вчера вечером в кулуарах 141-го саммита Межпарламентского союза в столице Сербии Белграде вместе провел встречу с председателем нижней палаты Алжира Сулейманом Шенином. "Это не хорошо, что США делают что угодно в любое время. При этом другие страны либо просто смотрят, либо говорят о политической поддержке, как европейцы, которые только говорят, но не действуют", - отметил он.

** Необходимость развития ирано-алжирских деловых отношений

На встрече председатель нижней палаты Алжира также в свою очередь подчеркнул необходимость расширения алжирских экономических и торговых отношений с Ираном, добавив, что "банковские санкции Ирана могут стать препятствием для такого сотрудничества, поэтому я предлагаю устранить эти препятствия".

Сулейман Шенин также выразил поддержку своей страны Палестине. "Мы против американской политики в Палестине, и мы все будем поддерживать палестинский народ", - указал он.

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