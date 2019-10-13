Прекращение войны в Йемене будет иметь положительные результаты для региона

"Исламская Республика Иран уже долгое время назад предложил план из 4-х пунктов для того, чтобы положит конец войне в Йемене, и Если война закончится должным образом, это будет иметь положительные результаты для региона", сказал Верховный лидер на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Тегеране.

Лидер добавил, что Тегеран не намерен первым начинать войну с кем-либо. "Конечно, тот, кто начнет войну с Ираном, несомненно, будут сожалеть", подчеркнул аятолла Хаменеи.

Кроме того, он отметил высокий уровень отношений между Ираном и Пакистаном, призвав к дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Аятолла Хаменеи добавил, что Иран рассматривают Пакистан как братскую страну. "При такой беспрецедентной возможности отношения между двумя странами должны быть намного теплее и лучше, чем сегодня, страны должны повысить приграничную безопасность, а также завершить ранее отложенные проекты, такие как газопровод [Иран-Пакистан-Индия]", констатировал аятолла Хаменеи.

Лидер Ирана отметил усилия правительства Пакистана по установлению мира и безопасности на Ближневосточном регионе, выразив сожаление по поводу разрушительной роли ряда стран региона в поддержке террористических группировок в Ираке и Сирии и создании войны и кровопролития в Йемене. "Мы не стремимся к вражде с этими странами, однако они находятся под волей США, и действуют против Ирана для удовлетворения требований США" уточнил аятолла Хаменеи.

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