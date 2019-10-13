Пакистанский премьер провел встречу с Верховным лидером

Тегеран, 13 октября. ИРНА — Иран уже давно предложил свой план из 4 пунктов для того, чтобы положит конец войне в Йемене, Если война закончится должным образом, это может оказать положительное влияние на регион, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.