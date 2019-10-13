Пакистанский премьер провел встречу с Верховным лидером

Ранее Хан провел встречу с президентом Ирана Хасаном Рухани в Тегеране. Пакистанский премьер-министр на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Ирана заявил, что Пакистан намерен оказать содействие в проведении переговоров между Ираном и Саудовской Аравией.
Тегеран, 13 октября. ИРНА — Премтер-министр Пакистана Имран Хан, который находиться в Иране с официальным визитом провел встречу с Верховным лидером исламской революции аятоллой Али Хаменеи.
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