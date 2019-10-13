Рухани: военное и политическое вмешательство в регионе привело к катастрофическим результатам

"Первым шагом к деэскалации напряжённости в регионе является прекращение войны в Йемене, и Иран приветствует любые усилия по этому поводу", заявил Рухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

"Исламская Республика Иран собрала улики (касательно инцидента с иранским танкером в Красном море), и расследование продолжится до достижения окончательного результата и выяснения основных акторов, совершивших нападение", сказал президент, комментируя инцидент с иранским танкером Sabiti в пятницу недалеко от Саудовской Аравии.

По словам иранского президента, урегулирование напряжённости в регионе требует изменений стратегии региональных стран в направлении политического диалога с участием соседей по региону. "Единственный путь к прочной стабильности, безопасности и развитию региона — внутрирегиональный диалог и сотрудничество", подчеркнул он, добавив, что упор на террористов, США и сионистский режим ни принесёт ничего, кроме эскалации напряжённости среди исламских стран региона.

Рухани также напомнил, что на 74-й Генеральной Ассамблее ООН он представил "Ормузскую мирную инициативу", предполагающую обеспечение безопасности в Ормузском проливе и в заливах — Оманском и Персидском. При этом он подчеркнул, что Иран всегда готов к взаимодействию со странами региона.

Имран Хан, в свою очередь, заявил, что проблемы в регионе имеют политическое решение. "Любая напряжённость в регионе идёт на пользу третьих, внерегиональных стран. Исламабад намерен оказывать содействие в проведении переговоров между странами региона, в том числе между Ираном и Саудовской Аравией для деэскалации напряжённости в регионе", указал он.

Премьер-министр Пакистана добавил, что прекращение огня в Йемене может стать началом мирного процесса, двусторонних и многосторонних переговоров.

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