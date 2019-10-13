13 окт. 2019 г., 17:05
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Иранский документальный фильм будет представлен на кинофестивале в Милане

Иранский документальный фильм будет представлен на кинофестивале в Милане

Тегеран, 13 октября. ИРНА —  Документальный фильм иранского режиссёра Сахар Мосаеби "Zero to Platform" ("От нуля до пьедестала") будет показан на 37-м международном фестивале спортивного кино и телеведения Sport Movies&TV.

В документальном фильме рассказывается о совместных усилиях трёх сестер семьи Мансуриан: Элахе, Шахрбану и Сохейлы, которые выбрали боевое искусство ушу для достижения успехов в жизни, несмотря на все трудности, с которыми они сталкиваются на протяжении жизни.

Международная федерация спортивного кино и телевидения (FICTS) была образована в 1983 году при участии Международного олимпийского комитета с целью популяризации спортивных ценностей и распространения культурно-художественных достижений мирового телевидения и кино через демонстрацию спорта. Конкурс FICTS «Спортивное кино и телевидение» проводится ежегодно.  37-й международный фестиваль спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV пройдёт с 25-го по 30-е октября 2019 года в Милане.

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