Иранский документальный фильм будет представлен на кинофестивале в Милане

В документальном фильме рассказывается о совместных усилиях трёх сестер семьи Мансуриан: Элахе, Шахрбану и Сохейлы, которые выбрали боевое искусство ушу для достижения успехов в жизни, несмотря на все трудности, с которыми они сталкиваются на протяжении жизни.

Международная федерация спортивного кино и телевидения (FICTS) была образована в 1983 году при участии Международного олимпийского комитета с целью популяризации спортивных ценностей и распространения культурно-художественных достижений мирового телевидения и кино через демонстрацию спорта. Конкурс FICTS «Спортивное кино и телевидение» проводится ежегодно. 37-й международный фестиваль спортивного кино и телевидения Sport Movies & TV пройдёт с 25-го по 30-е октября 2019 года в Милане.

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