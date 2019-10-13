Иран примет участие во Франкфуртской книжной ярмарке

Во Франкфурте-на-Майне 16 октября стартует одна из крупнейших книжных ярмарок в мире. Иран по традиции станет участником немецкой книжной ярмарки и представит на национальном стенде свои книжные новинки.

В рамках книжного марафона более 20 иранских издательств представят 1494 наименований книг, сообщил генеральный директор Института культурных выставок и ярмарок Исламской Республики Иран Гадир Ашена.

По его словам, площадь иранского стенда на ярмарке составит 190 квадратных метров.

Frankfurter Buchmesse — это крупнейшая книжная ярмарка в мире. 71-я Франкфуртская книжная ярмарка пройдёт с 16-го по 20-го октяря 2019 года. Ожидается, что её посетят свыше 7000 крупных и малых издателей из разных стран. В рамках ярмарки будут представлены книги, журналы, газеты и другие печатные и периодические издания, атласы и карты, электронные средства информации, календари, комиксы, предметы искусства, будет также освещено библиотечное дело.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409