13 окт. 2019 г., 15:01
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News Code: 83515636
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Иран занимает 10-е место по производству стали в мире

Иран занимает 10-е место по производству стали в мире

Керманшах, 13 октября, ИРНА – Несмотря на жесткие санкции, Ирану удалось занять 10-е место по производству стали в мире. Об этом заявил в субботу министр промышленности, рудников и торговли Реза Рахмани.

Иранский министр отметил, что Иран преодолел такие страны, как Франция и Италия в производстве стали, и теперь производство стальной продукции выросло на более 9%.
Общий объем производства стали в первые семь месяцев 2019 года в Иране демонстрирует рост на 6,4%, а мировой рост на 4,5%.
В период с начала января по конец июля Иран произвел 14 млн 988 тысяч тонн сырой стали, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
За первые семь месяцев этого года 64 страны-производителя стали произвели в общей сложности 1 млрд. 83 млн. 558 тыс. тонн сырой стали, что показывает рост на 4.5%.

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