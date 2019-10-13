13 окт. 2019 г., 14:48
Journalist ID: 2390
News Code: 83515607
0 Persons

Иран достойно ответит на любую доброжелательность: Рухани

Иран достойно ответит на любую доброжелательность: Рухани

Тегеран, 13 октября, ИРНА – Тегеран достойно ответит на любую доброжелательность, заявил президент Ирана Хасан Рухани на совместной пресс-конференции с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

Рухани в воскресенье заявил о хороших переговорах с пакистанским премьер-министром, добавив: "Мы подчеркиваем, что проблемы региона разрешаются политическим решением".
Он отметил, что проблемы между странами региона должны урегулироваться путем диалога.
Говоря о санкциях США, Рухани назвал возвращение США к ядерной сделке и снятие санкций основным пунктом обсуждения.
"Я сказал премьер-министру Пакистана, что мы поможем его усилиям и доброй воле вернуть мир и стабильность в регион", заключил он.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
4 + 0 =