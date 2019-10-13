Иран достойно ответит на любую доброжелательность: Рухани

Рухани в воскресенье заявил о хороших переговорах с пакистанским премьер-министром, добавив: "Мы подчеркиваем, что проблемы региона разрешаются политическим решением".

Он отметил, что проблемы между странами региона должны урегулироваться путем диалога.

Говоря о санкциях США, Рухани назвал возвращение США к ядерной сделке и снятие санкций основным пунктом обсуждения.

"Я сказал премьер-министру Пакистана, что мы поможем его усилиям и доброй воле вернуть мир и стабильность в регион", заключил он.

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